L’Happy Casa Brindisi soffre e cade meritatamente in casa contro il Cluj Napoca

HAPPY CASA BRINDISI-CLUJ NAPOCA=71-76

(15-18; 14-12; 12-17; 30-29)

Il Cluj Napoca batte l’Happy Casa Brindisi e ottiene un importante successo. Dopo 3 quarti di totale condotti per larghi tratti, Brindisi riesce a reagire con una grande inizio di ultimo quarto, ma le grandi prestazioni di Richard e Stipanovic ( rispettivamente 24 e 22 punti) consentono agli ospiti di chiudere la partita in vantaggio. Per i padroni di casa grande prova di Visconti e Perkins ( 15 e 19 punti).

Partita molto equilibrata che vede gli ospiti partire meglio grazie agli 8 punti di uno scatenato Stipanovic. L‘Happy Casa si affida a Visconti e Perkins per rimanere in scia degli avversari e raggiungerli sull’8 pari al 5’. Nella seconda metà di quarto è ancora il solito Stipanovic a trascinare il Cluj con altri 4 punti, ma Josh Perkins non ci sta e ristabilisce l’equilibrio con la tripla in contropiede. La tripla di Guzman in transizione nel finale chiude il primo quarto sul 15-18.

Il Cluj parte meglio con i canestri di Hogue e Richard, ma la reazione brindisina arriva immediatamente con la tripla di Udom che vale il -2 al 6‘. Il canestro e fallo di Hogue risuona la carica per gli ospiti, ma nel finale Perkins e la tripla di Redivo consentono a Brindisi di tornare avanti sul +1. Nell’ultima azione del primo tempo è ancora Stipanovic a siglare il canestro del 29-30 con cui si chiude il quarto.

Al rientro dagli spogliatoi il Cluj prova a dare un’importante mazzata alla partita con un parziale di 8 a 0 che vede assoluti protagonisti Guzman e Richard. Dopo il timeout di Coach Vitucci, Brindisi trova la reazione con un mini-parziale di 4 a 0 che la riportano sul 33-40 di metà quarto. Dopo la tripla di Bircevic nella seconda metà del quarto, sono Redivo e Josh Perkins a suonare la carica per i padroni di casa, portando il punteggio sul 39-43 all’8′. Nel finale di quarto il solito Stipanovic allunga il vantaggio ospite sul 41-47 finale.

Dopo il canestro iniziale di Hogue, è Brindisi-show: tre bombe consecutive di uno scatenato Visconti ed il contropiede di Perkins portano clamorosamente Brindisi sul +5 con un incredibile parziale di 13 a 0. La tripla di Stewart ed i liberi di Bircevic riportano la sfida in parità al 7′. Nel finale di gara è continuo botta e risposta tra le due squadre, ma è la tripla di Richard a rompere nuovamente tutti gli equilibri, chiudendo definitivamente la gara sul 71-76.

Foto: Basketball Champions League

HAPPY CASA BRINDISI

Redivo 10 , Adrian 10, Perkins J. 5, Perkins N. 19, Visconti 15, Clark 0, Udom 9, Zanelli 3, Ulaneo 0, Guido n.e., Carter 0

CLUJ NAPOCA

Bircevic 9, Guzman 8, Hogue 8, Richard 24, Stipanovic 22, Colceag 0, Diaby n.e., Grasu n.e., Watson 0, Pasca n.e., Stewart 5, Lapuste n.e.