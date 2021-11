Brindisi cade in terra turca e perde la seconda partita consecutiva in Champions

DARUSSAFAKA-HAPPY CASA BRINDISI= 82-76

(22-27; 22-21; 19-13; 19-15)

L’Happy Casa Brindisi perde la seconda partita consecutiva in Champions in casa del Darussafaka. Dopo un avvio molto equilibrato, l’Happy Casa prova l’allungo nel primo quarto con un ottimo Perkins. Dopo un secondo e terzo quarto in cui ha regnato l’equlibrio, l’ultimo quarto ha visto una prevalenza di ritmo ed intensità da parte dei padroni di casa, più decisi nel portare a casa la vittoria, trascinati da Olaseni e Caupain, autori di 21 e 18 punti. Per Brindisi, invece, ottima partita di Nick Perkins, come al solito l’ultimo ad arrendersi, autore di 18 punti.

Inizio di partita molto equilibrato su entrambi i lati del campo. A metà quarto, Brindisi prova ad alzare l’intensità con i soliti Perkins (8 punti per lui nel quarto) e Chappell, portando il punteggio sul 13-21 al 7′. Il Darussafaka trova una reazione con quattro punti consecutivi di Olaseni e portando il punteggio sul 17-21 al 9‘. Nel finale di quarto la tripla di Clark cerca di rompere gli equilibri, ma è ancora uno scatenato Olaseni a riavvicinare i turchi. Nell’ultima azione del quarto la tripla di Zanelli chiude il primo quarto sul 22-27.

Il secondo quarto inizia con due gran canestri di Adrian e Gaspardo che aumentano il vantaggio brindisino. Il Darussafaka cerca una reazione affidandosi al solito Ozdemiroglu, autore di 4 punti consecutivi, riportando i suoi sul -2. Nella seconda parte di frazione la partita continua sull’onda dell’equilibrio con Brindisi che fatica a mantenere il ritmo del primo quarto, e subisce ancora gli attacchi turchi con Odzemiroglu e Guler: al 5′ il punteggio è 35 pari. L’Happy Casa prova a ritrovare lucidità con un ispirato Gaspardo, ma uno scatenato Guler con 4 punti e un assist in pochi minuti riporta gli ospiti in parità. Un parziale biancoazzurro nel finale condotto da Perkins e Adrian chiudono il secondo quarto sul 44-48.

Al rientro dagli spogliatoi si abbassano le percentuali da parte di entrambe le squadre. Gli ospiti provano ad allungare con Visconti, ma il Darussafaka riesce a riportare ancora la sfida in parità al 4′ con i canestri di Caupain e McCullough. La tripla di Visconti e i liberi di Josh Perkins riportano Brindisi a due possessi di vantaggio, ma ancora il solito Odzemiroglu e la tripla di Pineiro ricuciono lo svantaggio portando i turchi addirittura in vantaggio al 9′. Nell’ultimo minuto uno scatenato Caupain completa il parziale turco di 13 a 5 chiudendo il quarto sul 63-61.

L’ultimo quarto si apre con un parziale brindisino di 4 a 0. I turchi trovano in Caupain e Odzemiroglu due assoluti protagonisti e tornano sul +3 al 3′ con un controparziale. Nella seconda metà di quarto Brindisi non molla e colpisce dall’arco con Udom; in questa fase è un botta e risposta da entrambe le squadre: Brindisi prova a rimanere in scia con Perkins, ma Olaseni e la tripla di McCullough portano il punteggio sul 77-72 al 9′. Nel finale di gara Brindisi tenta di ricucire nuovamente lo svantaggio con Perkins, ma i padroni di casa riescono a gestire il vantaggio chiudendo la partita sull’82-76.

DARUUSSAFAKA

McCullough 7, Olaseni 21, Ozdemiroglu 12, Boothe 5, Pineiro 3, Akyuz 0, Atar 5, Dogan 0, Dora 2, Guler 6, Selim Sav 3, Caupain 18

HAPPY CASA BRINDISI

Perkins N. 18, Adrian 10, Chappell 5, Perkins J. 8, Visconti 8, Carter 0, Clark 5, Gaspardo 10, Udom 7, Ulaneo n.e., Zanelli 5

Foto: Basketball Champions League