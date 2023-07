Britney Spears – Victor Wembanyama, emergono altri dettagli sull’episodio

Emergono nuovi dettagli sull’aggressione dei bodyguard di Victor Wembanyama ai danni di Britney Spears.

Il clamoroso episodio avvenuto a Las Vegas è stato commentato dai due diretti interessati.

Questa la versione del giocatore francese.

Un po’ diversa le versione della pop star, che ne ha parlato sui proprio canali social.

Ho avuto diverse esperienze traumatiche nella mia vita e le ho condivise spesso con voi. Ma non era pronta a ciò che mi è successo l’altra sera. Ho riconosciuto un atleta famoso nell’ingresso del mio hotel e più tardi l’ho rivisto in un ristorante famoso, così ho deciso di congratularmi con lui per il suo successo. C’era molta confusione così gli ho bussato sulla spalla per richiamare la sua attenzione, infatti mi stupisce che lui racconti di essere stato afferrato da dietro. I suoi bodyguards mi hanno spintonata all’indietro colpendomi sul volto davanti a tutti, poi mi hanno colpita in faccia e mi hanno fatto cadere gli occhiali. Io sono sempre circondata dalla gente, vicino a me in quel momento c’erano almeno 20 fan ma le mie guardie del corpo non hanno colpito nessuno. Raccontare questa storia è un po’ imbarazzante ma ormai era diventata di dominio pubblico e penso sia importante farla conoscere per far sì che anche i vip abbiano rispetto degli altri. C’è troppa violenza al giorno d’oggi, spesso in privato, mi schiero dalla parte delle vittime con tutto il cuore. Non ho ancora ricevuto scuse pubbliche dal giocatore, dalla sua security o dalla franchigia, spero lo facciano presto. Vi ringrazio per l’affetto e il supporto che mi state dando in questi giorni, così come ringrazio la polizia di Las Vegas e gli inquirenti per il loro lavoro.