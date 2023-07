Italbasket, chi saranno le guardie al Mondiale 2023?

Tra una cinquantina di giorni comincerà il Mondiale 2023 e l’Italbasket sarà presente per la seconda edizione di fila dopo il 2019 in Cina, per questo vediamo chi saranno le guardie azzurre.

Ecco chi pensiamo potrebbero essere le guardia dell’Italbasket al Mondiale che si svolgerà in Filippine, Giappone e Indonesia.

Per questo ruolo molto dipenderà da Marco Belinelli. Il nativo di San Giovanni in Persiceto ha disputato un’ottima stagione con la Virtus Bologna, sia in Serie A sia in EuroLega, e molto probabilmente giocherà almeno per un altro anno – anche se non è c’è al momento nulla di scritto – con gli emiliani. Potrebbe decidere di tornare in Nazionale dopo diverse estati di assenza per il suo “The Last Dance” con la maglia azzurra, lui che ha dato veramente tantissimo all’Italbasket fino al 2019, quasi quanto Gigi Datome, anche e soprattutto quando era in NBA.

Ci sarà invece sicuramente Stefano Tonut, che ha trovato poco spazio nel finale di stagione dell’Olimpia Milano ma è un punto cardine di questa Italbasket. Tonut proverà a sfruttare l’Italbasket per mettersi in mostra e magari provare a convincere Ettore Messina a dargli qualche minuto in più il prossimo anno in Italia e in Europa.

Qualche chance per Amedeo Della Valle c’è, anche se non tantissime perché non è stato convocato lo scorso anno dopo aver vinto il premio di MVP della Serie A, quindi difficilmente ciò succederà quest’estate. Vediamo più possibile una chiamata di John Petrucelli se Darius Thompson non dovesse esserci in Asia.

Noi comunque ci immaginiamo – o forse speriamo – Belinelli e Tonut come guardie dell’Italbasket al Mondiale, con ADV e Petrucelli come alternative per i motivi precedentemente descritti.

Leggi anche: Italbasket, chi saranno le point guard al Mondiale 2023?