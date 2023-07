Britney Spears è stata aggredita dalla security di Victor Wembanyama

Il titolo anticipa già una storia che ha davvero dell’assurdo e che coinvolge due personaggi che sembrano quasi casuali. Da una parte la controversa popstar Britney Spears, dall’altra quello che pare destinato a diventare il volto della NBA del futuro: Victor Wembanyama, da poco scelto con la prima chiamata assoluta dai San Antonio Spurs. Tutto è stato raccontato da TMZ e sarebbe avvenuto a Las Vegas, dove si trovavano sia Spears che Wemby, il quale domani dovrebbe fare il proprio esordio in Summer League.

Britney Spears ha sporto denuncia per aggressione ai suoi danni da parte di un membro della sicurezza di Wembanyama, il quale l’avrebbe colpita in volto mentre lei si avvicinava al talento francese per chiedergli una foto insieme. I due si trovavano in un ristorante di Las Vegas per cena e insieme a Britney c’erano suo marito e altri due amici. Appena arrivati, Spears si sarebbe accorta della presenza di Wemby e, essendo una fan della NBA, si sarebbe quindi avvicinata per chiedere un selfie, quasi come una tifosa qualunque. La donna avrebbe toccato Wemby sulla spalla per richiamare la sua attenzione, a quel punto Damian Smith, il capo della sicurezza assegnata a Wembanyama dagli Spurs, l’avrebbe colpita facendola cadere a terra e facendole cascare gli occhiali.

Non sono poi bastate le scuse dell’uomo, il quale si sarebbe recato al tavolo della cantante per fare ammenda, una volta accortosi dell’errore. Britney Spears avrebbe accettato le scuse, ma il suo entourage avrebbe comunque denunciato l’accaduto alla polizia locale.