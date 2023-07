Il Barcellona in difficoltà economiche vuole prendere i fratelli Hernangomez

Sono settimane che parliamo di un Barcellona fortemente ridimensionato per la prossima stagione e di un budget dimezzato. Di pari passo va il caso Nikola Mirotic, che è ancora in attesa di scoprire il proprio destino visto che i blaugrana lo hanno messo alla porta per risparmiare sul suo stipendio. Ma, come avviene nel corrispettivo calcistico, nel Barcellona c’è una profonda incoerenza, almeno apparente. Secondo le notizie delle ultime ore, il Barça avrebbe fatto un’offerta sia a Willy che a Juancho Hernangomez, da anni giocatori di rotazione in NBA e stelle della Nazionale spagnola.

Willy Hernangomez avrebbe già accettato di vestire la maglia blaugrana. Per lui si è parlato anche dei diritti da parte del Real Madrid, sua squadra prima della NBA che avrebbe tempo fino al 12 luglio per pareggiare l’offerta del Barcellona e firmare il lungo spagnolo. Secondo diverse fonti spagnole comunque i Blancos non lo faranno e Willy diventerà presto un giocatore del Barça. Potrebbe essere diverso il destino di Juancho Hernangomez, il quale non ha ancora dato una risposta al club catalano. La star del film Hustle si sta prendendo del tempo, ma il Barcellona avrebbe già pronto il Piano B in caso di eventuale rifiuto: Luka Sikma, come riportato da BasketNews.

Foto: FIBA