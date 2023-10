Bruno Caboclo, com’è andata la prima amichevole contro i Nets?

Bruno Caboclo, che non ha rispettato il suo contratto con la Reyer Venezia per giocare delle amichevoli con il Maccabi Ra’anana in una tournée NBA, ha fatto il suo esordio contro i Brooklyn Nets.

Il centro brasiliano non ha impressionato con una prestazione da doppia doppia con almeno 20 punti. Ha messo a referto 8 punti e 7 rimbalzi. Ha chiuso come miglior rimbalzista delle sua squadra, questo è vero, ma ci saremmo aspettati molto di più da uno che ha deciso di avere delle gabole legali importanti per non aver rispettato il contratto con Venezia per provare a giocarsi il tutto per tutto in queste amichevoli.

Fortunatamente per lui questa non è la sua prima e unica chance perché Caboclo, oltre che con i Nets, giocherà anche contro i Cleveland Cavaliers e contro i Minnesota Timberwolves nei prossimi giorni. Per poter sperare di aver un posto in NBA, deve fare molto di più contro le due franchigie NBA, altrimenti sarà impossibile strappare un pass per la National Basketball Association dell’ultimo minuto. Stiamo a vedere come si comporterà il brasiliano e capiremo cosa accadrà. Di certo a Venezia non lo vogliono vedere nemmeno dipinto. Questo ci sentiamo di dirlo in maniera abbastanza serena.

Leggi anche: Perché una squadra israeliana sta giocando delle amichevoli contro dei team NBA nonostante la guerra?