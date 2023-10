Perché una squadra israeliana sta giocando delle amichevoli contro dei team NBA nonostante la guerra?

L’allenatore della squadra israeliana del Maccabi Ra’anana, Yehu Orland, è entrato in una sala affollata di giornalisti prima dell’amichevole NBA di giovedì con i Brooklyn Nets. Sulla sua maglietta c’era scritto: “R.I.P Eli, per sempre nel mio cuore”.

Il messaggio onorava uno dei migliori amici di Orland, ucciso due giorni prima per difendere Israele dopo l’attacco dei militanti di Hamas. Secondo il Wall Street Journal, l’attacco ha causato oltre 1.300 vittime israeliane, mentre la risposta del Paese ne ha uccise più di 1.500 a Gaza.

La squadra israeliana del Maccabi Ra’anana è arrivato negli Stati Uniti mercoledì, giorni dopo l’attacco, per una tournée di tre partite contro 3 team NBA: i Nets, i Cleveland Cavaliers e i Minnesota Timberwolves. Anche se Orland ha ammesso di aver combattuto contro le lacrime durante la conferenza stampa, l’allenatore ha detto che la sua squadra ha riconosciuto il lato positivo che potrebbe derivare dall’andare avanti con le partite.

“La speranza”, ha risposto Orland quando gli è stato chiesto perché la sua squadra ha scelto di giocare. “Spero che le persone in Israele che potranno vedere questa partita capiscano che non possono distruggerci. Siamo la prima squadra israeliana che gioca dall’inizio della guerra. E nessuno potrà piegare Israele, perché siamo una nazione forte”.

Maccabi Ra’anana head coach Yehu Orland said the team hopes their decision to play tonight's game inspires "hope" for Israel:

Orland e la sua squadra non sono stati gli unici ad avere il cuore pesante al Barclays Center. Noa Kirel, cantante e attrice israeliana, ha eseguito l’inno nazionale del paese. Migliaia di tifosi hanno cantato con loro, alcuni con bandiere israeliane sulle spalle, altri con cartelli che recitavano “New York sta con Israele”.

I Nets hanno poi lanciato un messaggio di condanna degli attacchi terroristici contro Israele, prima di osservare un momento di silenzio.

The Brooklyn Nets and Barclays Center condemn the terrorist attacks and mourn the senseless loss of life in Israel.

We stand together against terror and our thoughts are with all who have been impacted by these tragic events. pic.twitter.com/ybdSujW4NY

