“Bugiardo e traditore”: gli ultras dell’Olympiacos contro Kostas Sloukas

La notizia di oggi, nel mondo del basket europeo, è la firma di Kostas Sloukas con il Panathinaikos: un ricchissimo triennale dopo essere stato un idolo dei tifosi dell’Olympiacos, col quale ha vinto due volte l’EuroLega. Ovviamente ci si aspettava che l’altra metà di Atene, quella biancorossa, non avrebbe preso bene la scelta di Sloukas, uno dei pochi giocatori a passare da Olympiacos a Pana e viceversa.

Gli ultras del Pireo poco fa hanno pubblicato una nota ufficiale in cui commentano la scelta di Sloukas senza mezzi termini, definendo il playmaker “bugiardo e traditore”. Nei giorni scorsi la possibilità che Sloukas rinnovasse con l’Olympiacos era ancora concreta, per questo stupisce ancor di più la decisione di passare ai rivali storici.

“Quando abbiamo visto che non eri felice durante i festeggiamenti per il campionato vinto, non stavi nemmeno esultando, siamo venuti a parlarti. Dopo quell’incontro, ci hai ringraziati per tutto e specialmente per il supporto che ti abbiamo dato nelle difficoltà. Ci hai detto che avresti voluto rimanere in squadra più a lungo di chiunque altro, ma che c’erano dei problemi perché Bartzokas non ti faceva giocare tanto. Ti abbiamo risposto che la squadra viene prima di tutto e che volevamo trovassi un punto di incontro con il coach, che noi sosteniamo. Hai messo il tuo ego al di sopra della squadra. La principale ragione per la quale sei un bugiardo e un traditore è che se proprio non andavi d’accordo con l’allenatore, ti abbiamo chiesto almeno di non andare al Panathinaikos. Tu a quel punto ti sei alzato in piedi e ci hai risposto che non lo avresti fatto nemmeno per 10 milioni di euro“ si legge nel comunicato del tifo organizzato biancorosso.

E 10 milioni di euro sono proprio vicini alla cifra che Kostas Sloukas guadagnerà con il suo nuovo triennale al Panathinaikos, che non vuole fermarsi qui e imbastire un roster capace di lottare per l’EuroLega.