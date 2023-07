Panathinaikos piglia tutto! Dopo l’annuncio di Sloukas, il sogno è Mirotic

I greci del Panathinaikos Atene hanno già aggiunto al proprio roster Kostas Sloukas, Luca Vildoza e Matthias Lessort e ora un altro grande nome di EuroLega si aggiunge alla loro lista dei desideri: Nikola Mirotic.

Secondo il giornalista israeliano Moshe Barda, il Panathinaikos punta anche al montenegrino di passaporto spagnolo:

I’m told Panathinaikos BC are gunning for extremely high end weaponry as they would love to see star PF Nikola Mirotic wearing the green uniform. Reminder that Monaco and Olympiacos are also after him. — Moses (@MosesB1) July 8, 2023

Da notare che Mirotic è già in contatto con l’Olympiacos, mentre è stato accostato anche a Monaco, Partizan Belgrado, Stella Rossa Belgrado e, prima dell’estate, a Milano, con coach Ettore Messina che ha spento i rumors intorno a lui.

Non ci sono ancora conferme di un possibile trasferimento di Mirotic al Panathinaikos, però non dobbiamo dimenticare che i Green sono pronti a spendere tantissimo per accontentare coach Ergin Ataman, come il contratto da record da 10 milioni di euro di Sloukas ha dimostrato senza ombra di dubbio.

Nel frattempo, Mirotic è sul mercato ma rimane legato al Barcellona. Le due parti hanno ancora un contratto per le prossime due stagioni per un totale di 22 milioni di euro lordi e, sebbene il club abbia ammesso pubblicamente di volere che Mirotic lasci il club, non è ancora svincolato e i colloqui sulla questione proseguono in maniera animata.

