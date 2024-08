Caboclo è MOSTRUOSO e il Brasile batte il Giappone ma potrebbe non bastare per i Quarti

Giappone – Brasile 84-102

(20-31; 24-24; 29-22; 11-25)

Il Brasile è riuscito a battere un Giappone privo di Rui Hachimura abbastanza agevolmente nel suo terzo e ultimo match del Gruppo B, quello di Francia e Germania per intenderci. Il +18 potrebbe comunque non bastare a essere una delle 2 migliori terze perché Serbia, Sud Sudan, Australia e Spagna sono messe meglio, anche se devono ancora giocare tra oggi e domani pomeriggio.

Nel primo tempo è un dominio brasiliano, con Bruno Caboclo che fa tutto quello che vuole e segna 19 punti solo nella prima metà di gara, sfiorando addirittura la doppia doppia. All’intervallo lungo i sudamericani sono sopra 55 a 44 con un canestro dalla lunga distanza del solito cecchino Leo Meindl.

Nel terzo periodo inizia a giocare il naturalizzato dei nipponici, ovvero Josh Hawkinson, e il suo pick-and-pop con Yuki Kawamura mette in difficoltà i brasiliani, tanto da tornare anche a -3. Gli asiatici non riescono però a dare continuità di basket nel quarto quarto e i brasiliani tornano a macinare canestri e punti con il sopracitato Caboclo e il veterano Vitor Benite. 33 punti e 17 rimbalzi per il centro ex Partizan Belgrado e Ratipharm Ulm nel successo del Brasile per 102 a 84 sul Giappone.

Giappone: Togashi 3, Jacobs 2, Kawamura 21, Hiejima 0, Toews 0, Hachimura NE, Watanabe 14, Baba 11, Hawkinson 26+1or, Tominaga 2, Watanabe H. 0, Yoshii 5. All. Tom Hovasse.

Brasile: Yago 7, Felicio 0, Louzada 2, Benite 19, Huertas 13, Gui Santos 5, Meindl 9, Neto 8, De Paul 3, Cardoso 0, Caboclo 33,17r, Dias 3. All. Aza Petrovic.

QUI trovi le stats complete del match.

