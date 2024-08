Antetokounmpo e Walkup guidano la Grecia al successo contro l’Australia, che ora rischia l’eliminazione

Australia – Grecia 71-77

(24-25; 12-28; 14-9; 21-15)

La Grecia di Giannis Antetokounmpo e Thomas Walkup ha battuto di misura l’Australia, tornando così a vincere 16 anni dopo l’ultima volta alle Olimpiadi ma questo successo potrebbe voler comunque dire eliminazione per gli ellenici. Tutto dipenderà dal risultato di Canada e Spagna, con le due compagni che faranno il possibile per vincere per chiedere prime nel girone.

Il match ha avuto due facce perché nella prima metà di gara c’è stata solo la Grecia in campo, mentre nella ripresa gli oceanici sono tornati a spingere fortissimo sull’acceleratore. All’intervallo lungo Giannis e compagni erano in vantaggio 53 a 36 grazie al tap in di tocco di Georgios Papagiannis.

Nella ripresa gli australiani, guidati da Jock Landale e dal sempiterno Patty Mills, sono tornati a macinare punti e canestro, tanto da toccare anche il -2 a 3 minuti circa dal termine. Poi una bomba di un positivissimo Vasilis Toliopoulos e una del naturalizzato Walkup hanno regalato il successo finale alla Grecia contro l’Australia per 77 a 71. Ora non ci resta che guardare con il fiato sospeso il big match tra Spagna e Canada con palla a due fissata per le ore 17:15 di Parigi.

Australia: Daniels 11+8a, Giddey 9+11r, Mills 13, Green 0, Ingles NE, Dellavedova 3, Exum 6, Landale 17+8r, Kay 6, McVeigh 3, Magnay 3, Reath 0. All. Brian Goorjian.

Grecia: Walkup 18, Larentzakis 0, Moraitis 0, Toliopoulos 13, Calathes 7+8a, Kalaitzakis 0, Papagiannis 2, Charalampopoulos 3, Papanikolaou 1, Chougkaz NE, Antetokounmpo 20, Mitoglou 13. All. Vasilis Spanoulis.

QUI trovi le stats complete del match.

Leggi anche: Colpo da NBA per Pistoia: firmato Eric Paschall, ex Warriors e Jazz