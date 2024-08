Napoli, ufficiale l’arrivo di Kevin Pangos con un annuale

I rumors si sono rivelati realtà: poco fa il Napoli Basket ha completato il roster con la firma di Kevin Pangos, in arrivo da una stagione tra Milano e Valencia. Il playmaker canadese ha firmato un annuale con i partenopei e sarà titolare, in un reparto che conta anche Giovanni De Nicolao e il giovane Stefano Saccoccia.

Nell’ultima stagione, iniziata all’Olimpia, Pangos ha vissuto alcuni mesi molto difficili. Prima è finito fuori dalle rotazioni di Milano e messo alla porta, additato da Ettore Messina come principale errore della costruzione del roster. Poi, una volta passato a Valencia, le cose non sono andate molto meglio: con un ruolo più marginale in EuroLega, Pangos ha mantenuto 1.9 punti e 2.3 assist di media. Troppo poco per un giocatore che nella stagione 2020-21 era stato nel primo quintetto All-EuroLeague, quando indossava la maglia dello Zenit San Pietroburgo. Ora Pangos cercherà rilancio a Napoli, una squadra che l’anno scorso ha vinto la Coppa Italia e quest’estate ha cambiato la maggior parte dei suoi elementi: solo De Nicolao, Saccoccia e Dut Biar sono stati confermati.

Di seguito il comunicato:

La S.S. Napoli Basket comunica di aver sottoscritto un accordo annuale con l’atleta canadese Kevin Pangos. Il play, 188 cm, è nato a Holland Landing, in Ontario nel 1993.

Kevin Pangos è cresciuto in Ontario, mettendosi in luce nella Nazionale giovanili canadesi. Con l’Under 16 ha vinto la medaglia di bronzo ai Campionati americani del 2009, e poi di nuovo ai Mondiali Under 17 di Amburgo nel 2010. Nel 2011 ha giocato i Mondiali Under 19. Nell’autunno del 2011 si trasferisce negli Stati Uniti per giocare in NCAA con i Gonzaga Bulldogs, dove è rimasto quattro anni giocando 142 partite con la media di 12.8 punti a partita con 3.8 assist e il 41.5% nel tiro da tre. Non scelto nel 2015, si trasferisce in Europa per giocare nel Gran Canaria in Spagna, dove è stato incluso nel secondo quintetto All-Eurocup (11.9 punti, 4.8 assist per gara, il 51.2% da tre), competizione nella quale ha raggiunto la semifinale.Nel 2016 si è trasferito allo Zalgiris Kaunas dove ha debuttato in EuroLeague. Dopo un primo anno da 8.7 punti e 3.2 assist per gara (45.7% da tre), è salito a 12.7 punti e 5.9 assist nel 2017/18 quando lo Zalgiris ha raggiunto le Final Four. Vince con lo Zalgiris due Campionati nazionali, e due Coppe di Lituania.

Nel 2018 si è trasferito al Barcellona, con 7.0 punti e 3.2 assist di media. Al Barcellona, è rimasto due stagioni e nel 2019 vince la Copa del Rey. Nel 2020, è passato allo Zenit San Pietroburgo, con 13.5 punti e 6.7 assist di media. Nel 2021, ha debuttato nella NBA giocando 24 partite nei Cleveland Cavaliers. Nella stagione successiva 2022-23 l’arrivo in Italia con l’Emporio Armani Milano dove vince il Campionato, e gioca in Eurolega e resta sino alla fine del 2023, prima di completare la stagione appena conclusa in Spagna con il Valencia.

Dichiarazione di Pedro Llompart, Responsabile Area Tecnica Sportiva SS Napoli Basket:

“Kevin è un play moderno, ma alla stesso tempo classico, nel senso che è un giocatore che farà esprimere meglio i suoi compagni, E’ senza dubbio il play che cercavamo sul mercato, un giocatore di grande esperienza e di qualità, che ci aiuterà ancora a crescere. Un orgoglio per Napoli poter firmare un giocatore della sua qualità ed esperienza.”

Dichiarazione di Kevin Pangos:

“Sono molto entusiasta di potermi unire al Napoli Basket per la prossima stagione. Sono grato per l’opportunità che ho ricevuto di giocare pallacanestro ad alto livello, e di poter competere ogni giorno. Non vedo l’ora di mettermi al lavoro con i miei nuovi compagni di squadra, e lo staff tecnico per raggiungere i nostri obiettivi quest’anno. Insieme alla mia famiglia siamo impazienti di arrivare a Napoli il prima possibile!”