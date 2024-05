Caitlin Clark, esordio in WNBA in chiaroscuro

Caitlin Clark ha giocato la sua prima partita in WNBA.

L’esordio fra le professioniste della giocatrice che ha già cambiato il basket femminile era molto atteso. La prima gara della carriera della Clark si è chiuso con una sconfitta delle sue Indiana Fever per 92-71 contro Connecticut Sun.

Per l’ex stella di Iowa State una prova da 20 punti e 3 assist ma anche 10 palle perse e un non esaltante 5/15 al tiro. In particolare il primo tempo di Clark non è stato memorabile, decisamente meglio la sua prestazione dopo l’intervallo. Il primo canestro è arrivato a metà del secondo quarto, la prima tripla poco prima dell’intervallo. Dopo la pausa lunga qualche canestro difficile dalla lunga distanza per strappare applausi, anche le Fever non sono mai riuscite a tornare totalmente in partita. In ogni caso una prestazione da 20 punti all’esordio assoluto da pro è tutt’altro che da disdegnare.

Domani seconda sfida contro le New York Liberty.