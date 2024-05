Denver vince gara-5 e ribalta la serie: ora è 3 a 2 contro Minnesota

I Denver Nuggets avevano iniziato malissima la serie playoff contro i Minnesota Timberwolves con 2 sconfitte in casa ma poi sono stati capaci di vincere 2 match a Minneapolis e pareggiare sul 2 a 2. Questa notte gara-5 a Denver era di fondamentale importanza per i Nuggets perché sarà difficilissimo vincerne un’altra in Minnesota e sono riusciti a conquistare la testa, portando a casa il quinto game della serie con il risultato finale di 112 a 97.

Determinante – per usare un eufemismo – Nikola Jokic con 40 punti, 13 assist e 7 rimbalzi. Il serbo ha messo la settima e ha deciso di dominare questa gara, permettendo a Denver di ribaltare la serie contro Minnesota e tornare così a Minneapolis con il match point. Non sarà per nulla semplice perché Anthony Edwards e compagni faranno di tutto per portarla alla settima ma oggi la franchigia del Colorado sta molto meglio di una settimana fa e non ci stupirebbe se la chiudesse a Minnie.

A proposito di Edwards, l’americano ha deluso con solo 18 punti e 9 assist. Il migliore dei T’Wolves è stato Karl-Anthony Towns con 23 punti, conditi da 6 rimbalzi e 4 assist. Comunque nulla a che vedere con quello fatto da Jokic. Stiamo a vedere cosa accadrà nella succulente gara-6...

