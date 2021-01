Cantù, James Woodard diretto in Grecia

Sarà la Grecia la prossima destinazione di James Woodard, messo da parte da Cantù dopo il ritorno di Frank Gaines.

La guardia americana nelle prossime ore approderà ufficialmente al Peristeri, squadra che attualmente occupa il secondo posto in classifica nel massimo campionato greco.

Woodard, che non è stato convocato per la sfida della scorsa settimana a Sassari e per quella di oggi con la Virtus Bologna, si metterà a disposizione del coach Argyris Pedoulakis prendendo il posto di Steven Gray.

Fonte: SDNA

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.