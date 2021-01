Pesaro: Carlos Delfino out contro Sassari, ma non è lui il positivo del gruppo

Il capitano della VL Pesaro, Carlos Delfino, sarà assente questo pomeriggio per la sfida in terra sarda contro la Dinamo Sassari. Nonostante la società marchigiana pochi giorni fa ha comunicato la presenza di un tesserato positivo, l’argentino sarà fuori causa non per motivi di covid; occorrerà dunque attendere l’inizio del match per verificare chi invece sarà il giocatore positivo.

Questo il comunicato:

La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro comunica che il capitano Carlos Delfino non è presente a Sassari a causa del riacutizzarsi di una lombalgia con contrattura muscolare paravertebrale.

Nato con la passione per la palla a spicchi in quel di Pesaro nel 1997. Laureato con lode all’università Carlo Bo di Urbino nel corso di “Informazione, Media e Pubblicità”, ora studio giornalismo all’università IULM. Ho l’obiettivo di diventare giornalista professionista, preferibilmente in ambito sportivo così da poter unire la passione dello sport con quella per il giornalismo.

Collaboro con BasketUniverso da febbraio 2017.