L’Acqua S.Bernardo Cantù sta pensando di mettere sotto contratto David Logan in vista dei playoff di Serie A2. L’americano è un fedelissimo di coach Meo Sacchetti, allenatore dei canturini, e anche quest’anno ha dimostrato di poter fare la differenza in Serie A1 a Scafati, figuriamoci nella lega cadetta.

Naturalmente prima della firma bisogna aspettare la fine della regular season di Serie A1, che terminerà domani. Con tutta probabilità la Givova Scafati riuscirà a salvarsi però non è ancora matematico, perché molto dipende da quello che farà Reggio Emilia, al momento a una vittoria in meno dal gruppone a quota 22 composto da Napoli, Trieste e proprio Scafati.

La Givova di David Logan chiuderà il proprio campionato in casa contro la Germani Brescia, in lotta per un piazzamento playoff importante e che quindi cercherà di vincere al PalaMangano.

A prescindere da ciò, comunque, la Pallacanestro Cantù sembra essere convinta di Logan e l’americano, con passaporto polacco, viceversa. Perciò, con tutta probabilità, Meo Sacchetti tornerà ad allenare quel giocatore gli permise di fare quello storico triplete a Sassari.

Immagine in evidenza:

David Logan

Givova Scafati – Tezenis Verona

Unipol Sai Legabasket Serie A 2022/23

Napoli, 23/10/2022

Foto A.De Lise / Ciamillo-Castoria