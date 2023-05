Il Partizan Belgrado è stato escluso dal campionato serbo per un grossolano errore

La partita più importante della stagione del Partizan Belgrado, e forse della storia recente del club, sarà martedì a Madrid, con i bianconeri impegnati nella decisiva Gara-5 per accedere alle Final Four di EuroLega. Forse il sogno europeo ha distolto l’attenzione del Partizan nei confronti di una competizione “minore” come il campionato serbo, il terzo in ordine di importanza dopo EuroLega e Lega Adriatica per la squadra di Belgrado. Il Partizan ha infatti inviato la lista dei giocatori che avrebbero partecipato ai Playoff serbi il 29 aprile, ben 5 giorni in ritardo rispetto alla deadline che era fissata per il 24 aprile.

Come conseguenza, il Partizan Belgrado è stato escluso dalla post-season della KLS. Sarà la seconda stagione consecutiva che i bianconeri non parteciperanno ai Playoff serbi: lo scorso anno si erano auto-esclusi come segnale verso i propri hooligans, protagonisti di diverse azioni violente. I rivali della Stella Rossa, che arrivano dalla vittoria di 7 campionati serbi consecutivi, sono quindi i favoriti assoluti per conquistare l’ennesimo campionato. Il Partizan invece non conquista il campionato locale dalla stagione 2013-14.

Fonte: Mozzart Sport