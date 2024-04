Cantù, Repesa al posto di Cagnardi per provare a salire in Serie A?

L’Acqua S.Bernardo Cantù ha perso malamente sabato sera a Cividale e, da quel momento, la società ha iniziato a pensare a nuovo coach al posto di Devis Cagnardi, con Jasmin Repesa in pole position per sostituirlo.

La situazione sta cambiando di ora in ora e il nome del croato sta diventando sempre più importante in Brianza. Da quanto abbiamo appreso, al momento non ci sono altre alternative: o Cagnardi fino a fine anno oppure Repesa per provare a invertire un trend di una stagione che sembra non poter portare alla promozione in Serie A per il basket finora espresso e per la forza delle avversarie.

La giornata di oggi sarà decisiva da questo punto di vista, anche perché da domani bisogna preparare un’altra gara difficile, quella in casa con Piacenza. Il secondo posto alla fine della seconda fase è ancora possibile, grazie alla sconfitta di Torino con Orzinuovi, ma i canturini non possono più commettere passi falsi.

Stiamo a vedere se domani ci sarà ancora coach Devis Cagnardi alla guida della panchina della Pallacanestro Cantù oppure al suo posto si sarà insediato Jasmin Repesa, che tornerebbe in Italia dopo una decina di mesi, non avendo allenato da nessuna parte dopo l’ultima stagione a Pesaro.

Chiaramente tutto questo potrà succedere solo se “Gelsomino” deciderà di accettare la scommessa Cantù. Questa è la conditio sine qua non. E non è una conditio banalissima…

