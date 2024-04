“Facevo il BARISTA”, l’ESILARANTE battuta di Luka Doncic sul suo layup da 7 metri

Nello scontro tra i Dallas Mavericks (45-29) e gli Houston Rockets (38-36), Luka Doncic è esploso in una notte mostruosa, accumulando ben 47 punti, 12 rimbalzi e 7 assist in soli 35 minuti. Ha guidato la sua squadra a una vittoria per 125-107. Questa vittoria ha interrotto l’incredibile striscia vincente di 11 partite dei Rockets, all’epoca la più lunga della lega. Luka Doncic, con il suo spirito sempre divertente, ha avuto la risposta più esilarante nella conferenza stampa post partita.

Quando gli è stato chiesto se fosse sorpreso del suo tiro in layup praticamente dalla linea del tiro da 3 punti, ha risposto con arguzia:

“Non sono rimasto sorpreso. Quando ero giovane, facevo il barista”, e si è messo a ridere!

