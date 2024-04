Eurolega: ALBA fuori, Virtus dentro? Più che un’ipotesi

L’ALBA Berlino sta partecipando alla sua quinta stagione consecutiva di Eurolega, ma sembra che il futuro della quadra tedesca nella massima competizione continentale sia più che in bilico: attualmente la banda di coach Israel Gonzalez ha conquistato solamente 5 vittorie in 32 partite e chiuderà sicuramente all’ultimo posto della classifica la regular season, dimostrandosi per l’ennesimo anno incapace di ambire ad un posto più alto nello schieramento.

Per questi motivi, sarà probabile che l’Eurolega, dopo aver concesso dapprima una licenza triennale ai tedeschi e una wild card per la stagione in corso, deciderà di sospendere l’invito alla partecipazione, preferendogli altre squadre: il modello dell’ALBA è sicuramente da ammirare ma a livello di risultati sportivi è pari quasi a zero, e con il fatto che il Monaco manterrà una delle due licenze di EuroCup (visto che parteciperà ai playoff), una delle squadre con wild card dovrà essere esclusa; Virtus Bologna, Stella Rossa, Partizan, Valencia e appunto ALBA sono le 5 compagini coinvolte e, come riporta Eurohoops, sembrano proprio queste ultime due a giocarsi un posto per la prossima stagione.

La licenza triennale concessa all’ALBA era l’anticamera di una definitiva e con l’intenzione di Eurolega di andare sempre più verso una Lega chiusa, una delle favorite ad aggiudicarsela sembra essere la Virtus Bologna, grazie alle prestazioni sul parquet e ai continui sold out sulle tribune.

