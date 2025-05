Cantù ripete gara-1 e DEMOLISCE Rieti anche in gara-2

Acqua S.Bernardo Cantù – Real Sebastiani Rieti 89-74

(15-18; 31-10; 27-26; 16-20)

Gara-2 tra Cantù e Rieti è la fotocopia di gara-1, con i brianzoli che dominano praticamente tutto il match, rendendo utile il secondo tempo solo per aggiornare le statistiche finali. Adesso ci si sposta in Lazio e la Real Sebastiani deve fare molto di più per allungare la serie.

1° tempo

Come in gara-1, gli ospiti partono fortissimo e al giro di boa sono sul 5 a 12 grazie a un super Diego Monaldi. L’Acqua S.Bernardo cerca di mettere in ritmo Basile e Moraschini e un paio di canestri dei due riportano i brianzoli a contatto: 15 pari a 60 secondi dal suono della prima sirena. La tripla di Sarto fissa il punteggio sul parziale 18 a 15 alla prima pausa obbligatoria della sfida.

A inizio secondo periodo i padroni di casa mettono le marce alte e piazzano un break di 10 a 0: 25 a 18 al 13′. Il divario tra le due compagini continua ad aumentare vertiginosamente fino ad arrivare a +11 per la formazione allenata da coach Brienza a 150 secondi dall’intervallo lungo. Cantù supera i 30 punti nel periodo e a fine primo tempo conduce 46 a 28 contro Rieti.

2° tempo

Al rientro dagli spogliatoi i laziali non danno alcun segno di reazione e sprofondano a -25 al 25′ con anche doppio tecnico ed espulsione per Giorgio Piunti che ha perso la testa per una faida a distanza con McGee e Valentini. Monaldi è l’unico dei suoi a dare un senso a questa gara e li riporta a -19 all’ultima pausa obbligatoria.

Gli ultimi dieci minuti, come gli ultimi dieci di gara-1, servono solo per aggiornare le statistiche individuali e dare maggiore spazio a chi normalmente gioca di meno, per evitare infortuni in vista delle prossime sfide. Alla fine Cantù vince in carrozza 89 a 74 contro Rieti. Ora la serie si sposta in terra laziale, con la Real Sebastiani che dovrà fare molto di più per tornare a Desio per gara-5.

Cantù: Valentini 5, Baldi Rossi 2, Moraschini 15, De Nicolao 4, Piccoli 4, Moscatelli NE, Basile 21, Hogue 11, Riismaa 6, McGee 15, Viganò NE, Okeke 6. All. Nicola Brienza.

Rieti: Spencer 4, Harris 13, Piunti 7, Sarto 10, Lupusor NE, Viglianisi 3, Piccin 5, Monaldi 16, Cicchetti 6, Spanghero 0. All. Alessandro Rossi.

