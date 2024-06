Cantù SCATENATISSIMA sul mercato: ecco le ultime novità

L’Acqua S.Bernardo Cantù arriva da un’altra stagione dove non è riuscita a raggiungere l’obiettivo di tornare in Serie A e ha perciò deciso di cambiare il 4° allenatore in 4 anni. Oltre alla guida tecnica, il cambio di rotta arriverà anche a livello di giocatori, come si può vedere dagli ultimi rumors di mercato.

Nel reparto esterni sembrano essere molti caldi i nomi di Andrea De Nicolao, playmaker classe 1991 in uscita dalla Reyer Venezia di cui è anche capitano, e Fabio Valentini, talentoso regista classe 1999 che in questa stagione ha fatto vedere ottime cose in quel di Forlì, MVP proprio contro Cantù nella semifinale di Coppa Italia, trofeo poi vinto dai romagnoli.

Però il pesce grosso per i brianzoli del neo coach Nicola Brienza è un altro ex Reyer Venezia: Paul Biligha. Il centro è in uscita da Trento e, dopo gli abboccamenti con i Trapani Shark, ora non ha moltissimo mercato in Serie A. Potrebbe essere un’opzione per Milano in caso di fumata nera con Ousmane Diop, mentre altre piste sono meno calde, vedi Tortona e Brescia. Si tratta comunque di un’operazione complessa perché Biligha ha un ingaggio importantissimo per la Serie A2 ma sappiamo che i biancoblu non possono permettersi di non c’entrare l’obiettivo per il 4° anno di fila.

Al momento, quindi, con tutti questi innesti, la squadra sarebbe così delineata:

PG: De Nicolao-Valentini

G: USA-Bucarelli-Cesana

AP: Nikolic-Moraschini-Tarallo

AG: USA-Baldi Rossi

C: Biligha-Burns

Fonte: Superbasket

Leggi anche: Italia-Georgia, le pagelle: Gallinari, Melli, Mannion e Polonara convincenti; Ricci e Petrucelli, che fatica al tiro!