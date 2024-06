David Moss torna in campo con l’Italia… Over 40!

David Moss, storico giocatore della Mens Sana Siena prima, Olimpia Milano poi e Germani Brescia infine, ha ufficialmente appeso le scarpette al chiodo nell’estate del 2023 per diventare assistant coach di Alessandro Magro. L’americano di Chicago continuerà la sua carriera da vice anche con Giuseppe Poeta in panchina ma nel weekend David Moss si è dilettato a giocare a basket con la Nazionale dell’Italia Over 40 a Pesaro.

In questi giorni, e fino al 30 giugno, Pesaro ospita i Campionati Europei del Maxibasketball che vedono sfidarsi le nazionali maschili e femminili di tutte le categorie over. Per la FIMBAITALIAM40 partecipa l’ex capitano della Germani e ora nel coaching staff, David Moss.

Nell’esordio con la Gran Bretagna ha messo a referto 9 punti in 17 minuti sul campo e la solita strenuante difesa sulla palla e lontano da essa. Il lupo perde il pelo ma non il vizio.

Gli Azzurri hanno vinto anche la seconda sfida del weekend poiché hanno battuta la Nazionale con capitale Lubiana con il punteggio finale di 115 a 55, dimostrandosi tra le più forti del torneo. Vediamo come andrà a finire e se riusciranno ad alzare al cielo la coppa con David Moss alla guida dell’Italia Over 40.

