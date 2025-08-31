CAPOLAVORO Israele! Sorprende la Francia con un Avdija DOMINANTE

Israele – Francia 82-69

(17-22; 19-14; 19-20; 27-13)

Colpo a sorpresa a EuroBasket 2025: l’Israele di Deni Avdija batte la Francia con un netto 82-69, infliggendo ai Bleus la prima sconfitta del torneo. Entrambe le squadre si trovano ora con un bilancio di 2 vittorie e 1 sconfitta, in un Gruppo D più che mai equilibrato.

La partita: Israele domina l’ultimo quarto

La Francia era partita meglio, toccando anche il +10 nel primo tempo, ma la svolta è arrivata nell’ultimo quarto. Israele ha limitato i francesi a soli 13 punti segnati, il peggior parziale offensivo dei Bleus finora nel torneo, e ha costruito la vittoria con difesa e transizione.

Un parziale di 11-0 in tre minuti ha portato Israele avanti 66-59 a 7:10 dalla sirena, e da lì la squadra di coach Katash non si è più voltata indietro, chiudendo con un margine ampio e meritato.

Deni Avdija MVP: numeri e leadership

Il protagonista assoluto è stato Deni Avdija, eletto TCL Player of the Game, autore di 23 punti, 8 rimbalzi e 5 recuperi, oltre a una serie di giocate decisive nei momenti caldi. Al suo fianco brilla anche Yam Madar, che ha contribuito con 17 punti, 4 rimbalzi, 3 assist e 2 recuperi.

Le statistiche: differenza dall’arco

Israele ha tirato con un ottimo 7/18 da tre punti, mentre la Francia ha sofferto da oltre l’arco con un 8/32. I Bleus hanno comunque dominato nelle stoppate (9 a 0) e negli assist (19 a 12), ma la freddezza israeliana nei momenti chiave ha fatto la differenza.

Classifica e prossime sfide

Con questo risultato, sia Israele che Francia salgono a 2-1 nel Gruppo D, lasciando aperto ogni scenario in vista della seconda fase. Israele affronterà la Belgio il 2 settembre alle 14:00 CET, mentre la Francia dovrà riscattarsi contro i padroni di casa della Polonia.

Israele: Avdija 23 punti + 8 rimbalzi + 5 recuperi, Madar 17, Ginat 14.

Francia: Risacher 14, Okobo 13, Hoard 12.

QUI le stats complete del match.