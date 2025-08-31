Ancora RAZZISMO! Stavolta la vittima è Sylvain Francisco che non ci sta

Sylvain Francisco ha denunciato di essere stato vittima di razzismo. Un altro episodio vergognoso in questi Europei dopo quanto subito dal tedesco Dennis Schroder.

Il giocatore francese ieri si è reso protagonista di un gesto discutibile. A gara pressoché finita, con le squadre ferme e dopo aver salutato gli avversari, è andato a segnare un lay up. La cosa ha fatto arrabbiare molto i giocatori della Slovenia e sembra anche i tifosi. I supporters però hanno superato il limite, passando ben presto a insulti razzisti sui social.

Il playmaker dello Zalgiris lo ha denunciato in una Instagram Story di cui riportiamo la traduzione.

Voglio essere chiaro: potete insultarmi o odiarmi per ciò che ho fatto, ma sono stati fatti commenti razzisti, e questo va contro i valori di questo sport e di questa comunità. Questo comportamento non è solo dannoso, ma getta anche una cattiva luce sulla squadra, sull’organizzazione e persino sul paese.

Essere colpito da insulti razzisti, essere chiamato con la “N-word”, paragonato a un animale (scimmia) o sentir usare termini legati alla schiavitù non è solo un attacco contro di me, ma contro la mia razza e la mia umanità. E non starò mai in silenzio di fronte a questo.

Mi aspetto che la questione venga affrontata in modo adeguato.

Il razzismo non deve essere tollerato nella vita di tutti i giorni, e ancor meno nello sport.