Carmelo Anthony SHOCK su Doc Rivers: “Mai sentito un giocatore parlare bene di lui”

Uno dei maggiori argomenti di discussione in NBA è quello che riguarda il nuovo allenatore dei Milwaukee Bucks, Doc Rivers, e se sia giusto per questo lavoro. I media di pallacanestro hanno avuto una reazione negativa nei confronti di Doc Rivers e ora l’ex giocatore Carmelo Anthony si è aggiunto a questa lista, affermando nel suo show “7PM In Brooklyn” di non aver “mai sentito nessuno parlare bene di Doc”.

“Come giocatore sapevi che Doc sarebbe stato pronto per te, ma non ho mai sentito, e io e Doc abbiamo un buon rapporto, nessuno dire qualcosa di buono su Doc. Se ci pensate, torniamo indietro, Doc allena da una ventina d’anni. Non so quale sia il problema, non sono in quegli spogliatoi, ma so solo che il racconto è che nessuno ha niente di buono da dire su Doc”, ha detto Carmelo Anthony su Doc Rivers.

Per un giocatore come Anthony e per quanti anni è stato in NBA, può essere uno shock sentire che non ha sentito nessun giocatore parlare bene di Rivers. Anthony ha giocato nella NBA dal 2003 fino al 2022 e ha fatto parte di sei squadre diverse, dove ha avuto la maggior parte della sua popolarità con i New York Knicks dal 2011 al 2017.

