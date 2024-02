3-Point Contest: tantissimi BIG NBA in gara nell’All-Star Saturday

La novità di quest’anno è la Stephen Curry vs. Sabrina Ionescu per quanto riguarda il 3-Point Challenge, in cui il leader di tutti i tempi della NBA nel tiro dalla lunga distanza e guardia dei Golden State Warriors, Stephen Curry, e la detentrice del record di punti in una singola stagione della WNBA e guardia delle New York Liberty, Sabrina Ionescu, si sfideranno in “Stephen vs. Sabrina”, la prima sfida NBA vs. WNBA nel tiro da 3 punti della storia. Ecco invece coloro che parteciperanno ufficiale al 3-Point Contest:

2nd Event | Partecipanti del 2024:

Malik Beasley (Bucks)

Jalen Brunson (Knicks)

Tyrese Haliburton (Pacers)

Damian Lillard (Bucks) *

Lauri Markkanen (Jazz)

Donovan Mitchell (Cavaliers)

Karl-Anthony Towns (Timberwolves)

Trae Young (Hawks)

* = campione in carica

Di sicuro non mancherà la qualità in questo 3-Point Contest perché solo il detentore del titolo, Damian Lillard, è un fenomeno NBA.

Forse l’unica sorpresa, se così si può definire, è Lauri Markkanen, anche se il finlandese ha dimostrato di essere un giocatore fortissimo con gli Utah Jazz. Stiamo a vedere chi riuscirà a portare a casa il trofeo nel 2024!

