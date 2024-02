New York fa sul serio, arrivano Bojan Bogdanovic e Alec Burks da Detroit

I New York Knicks nell’ultimo periodo, più o meno da quando hanno acquisito OG Anunoby a gennaio, sono una delle squadre più in forma in NBA. La formazione di Tom Thibodeau ha risalito la classifica ed attualmente è quarta ad Est con un record di 33-18. Per confermarsi anche nella seconda parte di stagione, i Knicks hanno appena concluso uno scambio con i Detroit Pistons prendendo due giocatori a loro accostati diverse volte negli ultimi giorni: Bojan Bogdanovic e Alec Burks.

In cambio di Bogdanovic e Burks, i Pistons ricevono Quentin Grimes, Malachi Richardson, Evan Fournier, Ryan Arcidiacono e due scelte del secondo turno al Draft. Grimes è alla sua terza stagione NBA ed era uno dei prospetti più interessanti del roster della Grande Mela, in questa RS sta segnando 7.3 punti di media.

Burks, che ha già giocato ai Knicks dal 2020 al 2022, stava segnando 12.6 punti di media in uscita dalla panchina per Detroit, mentre Bogdanovic era finora il secondo miglior realizzatore dei Pistons con 20.2 punti a partita. Rinforzeranno non poco le rotazioni di New York e allo stesso tempo libereranno minuti per Simone Fontecchio, arrivato ieri a Detroit.