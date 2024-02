Charlotte smantella: ceduto PJ Washington ai Dallas Mavericks

I Dallas Mavericks si stanno muovendo parecchio nell’ultimo giorno di mercato per migliorare una squadra che, dopo un’ottima partenza, ora è ottava con un record di 28-23. Preso Daniel Gafford da Washington in cambio di Richaun Holmes, i texani hanno concluso uno scambio ben più articolato con gli Charlotte Hornets prendendo PJ Washington.

In cambio del lungo, 13.6 punti e 5.3 rimbalzi di media in questa stagione a Charlotte, gli Hornets ricevono Grant Williams, Seth Curry, una scelta del primo turno 2027 debolmente protetta (Top 2) e due scelte del secondo turno future, come riportato da Shams Charania.

È la seconda cessione importante della giornata per gli Hornets, che nel pomeriggio avevano spedito Gordon Hayward agli Oklahoma City Thunder. Washington aveva rinnovato il suo contratto la scorsa estate, il nuovo accordo (triennale da 46.5 milioni di dollari a scendere) scadrà solo nel 2026.

Charlotte is receiving a 2027 first-rounder from Dallas — top-two protected — and sending two second rounders to Mavericks as part of the deal, sources said. https://t.co/T9wm0JfqXF

