Caso Wayne Selden, terzo atto: l’agente su Twitter accusa Verona di mancati pagamenti

Prosegue la polemica intorno a Wayne Selden, americano di Verona che in queste ore ha lasciato il club gialloblu, a quanto pare senza autorizzazione di quest’ultimo. Ieri sera le dichiarazioni di Charles Misuraca, agente del giocatore, a Sportando avevano aperto il caso: il procuratore aveva annunciato la risoluzione con la Scaligera. Notizia accolta però con sorpresa dal club, che ha detto di esserne all’oscuro e nelle scorse ore ha deciso di andare per vie legali.

Nel mezzo tante voci e rumors, compresa quelli reiterati ora da un tweet dell’agente, secondo il quale Verona non avrebbe pagato Selden, o almeno non in tempo. “Sfortunatamente Verona ha infranto il contratto mancando di pagare il nostro cliente come da accordi. Abbiamo terminato il contratto per proteggere l’atleta” ha scritto Misuraca. Insomma: un vero e proprio testa-a-testa in cui, ad oggi, è impossibile sapere chi ha ragione. Quel che è certo è che dal prossimo weekend Verona non avrà a disposizione Selden, che aveva segnato 20 punti di media nelle prime due giornate di campionato, e dovrà tornare sul mercato.

Verona unfortunately breached the Contract by failing to pay our client per the Agreement. We terminated the Agreement in order to protect the Player’s rights. https://t.co/xkTEiz5hf5 — Charles Misuraca (@CharlesMisuraca) October 11, 2022

Foto: Scaligera Verona