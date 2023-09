Certi amori non finiscono, Tristan Thompson torna a Cleveland

Tristan Thompson è stato per anni uno dei giocatori più importanti dei Cleveland Cavaliers, con i quali ha vinto il titolo NBA nel 2016 al fianco di LeBron James e Kyrie Irving. La carriera di TT non è andata benissimo quando ha deciso di lasciare l’Ohio, passando per Boston, Sacramento, Indiana, Chicago e in ultimo i Los Angeles Lakers. Il veterano ha disputato 111 partite in tre anni lontano da Cleveland, con i Lakers l’anno scorso appena 5 e tutte ai Playoff dopo un’intera stagione regolare da free agent.

Ora, a 32 anni, Thompson ha deciso di tornare ai Cavaliers, come riportato da Adrian Wojnarowski. Una scelta sicuramente di cuore, ai Cavs sarà la riserva di Evan Mobley e formerà un frontcourt di tutto rispetto con Jarrett Allen, Georges Niang e Damian Jones.

C/F Tristan Thompson is finalizing a deal with the Cleveland Cavaliers, CEO of Klutch Sports Rich Paul told @TheAthletic @Stadium. Thompson is set to return to Cleveland where he was part of 2016 NBA title, four Finals runs, now gives Cavs leadership and some frontcourt depth. pic.twitter.com/ayKEu3JOj1

— Shams Charania (@ShamsCharania) September 11, 2023