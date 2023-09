La Trapani Shark decide di chiudere con Jarvis Williams: ecco cos’è successo

Inconveniente per nulla piacevole in casa Trapani Shark, con i siciliani che non potranno contare su Jarvis Williams perché il lungo americano con un passato alla Vanoli Cremona concretamente non si è presentato al ritiro della formazione di Valerio Antonini e quindi la formazione della serie cadetta ha deciso di chiudere giustamente i rapporto con lui.

Qui di seguito potete leggere il comunicato ufficiale stilato della neo società di Serie A2:

La Trapani Shark comunica che intende interrompere con effetto immediato qualsivoglia rapporto con l’atleta Jarvis Williams.

Il giocatore, nonostante già regolarmente sotto contratto, ha disatteso per 4 volte il suo arrivo in Italia, interrompendo ingiustificatamente qualsiasi comunicazione con la società.

Tale condotta ha indubbiamente generato un evidente danno economico e di immagine nei confronti della scrivente Società che, a propria tutela, si riserva di adire le vie legali di ogni ordine e grado.

Il Presidente Valerio Antonini intende comunque rassicurare tutti i tifosi granata: la società è già all’opera per cercare un altro giocatore, di livello pari o superiore, da mettere a disposizione di coach Daniele Parente nel più breve tempo possibile.

