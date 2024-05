Calathes GELA Monaco all’OT: il Fenerbahçe alle Final Four di EuroLega

Il Fenerbahçe compie l’impresa e diventa la prima squadra della storia dell’EuroLega moderna a vincere una Gara-5 in trasferta. I turchi hanno battuto a domicilio l’AS Monaco per 79-80 dopo un tempo supplementare, grazie alla tripla decisiva di Nick Calathes.

La partita è stata combattutissima per tutti i 45′: il Fener ha chiuso avanti il primo quarto 15-13 con un canestro di Calathes, il Monaco ha risposto con un parziale di 5-0 in apertura di secondo periodo, arrivando anche a +8 nel corso della frazione. Il primo tempo si è concluso 40-35, ma nel terzo quarto il Fenerbahçe è rientrato subito con Wilbekin, Motley e la tripla del pareggio del solito Calathes per il 45-45. Ad un parziale di 8-0 del Monaco ha replicato in chiusura di terzo periodo un altro break di 8-0 firmato tutto dal talento di Tarik Biberovic, turchi avanti 55-56 al 30′. Nel corso dell’ultimo tempo regolamentare il Fener ha raggiunto anche il +4 con una tripla di Guduric, a cui poi sono seguiti 5 punti di fila dei francesi. La tripla di Wilbekin con meno di 1′ da giocare ha ridato il vantaggio agli ospiti, ma Okobo ha risposto con i punti del 70-70 che è resistito fino al 40′.

All’OT Mike James ha subito messo le cose in chiaro con una tripla, il Monaco ha guidato per quasi tutti i 5′ finché ad un floater dell’ex Milano ha replicato la tripla della vittoria di Calathes, la sua seconda nel supplementare (fino ad allora era 1/8). Sul ribaltamento di fronte Okobo ha pasticciato proprio nel possesso decisivo, sulla palla contesa decisa dagli arbitri a prevalere è infine stato il Fenerbahçe. Wilbekin ha congelato il possesso per i 2” che mancavano e consegnato quindi le Final Four ai turchi.

Monaco: James 20, Motiejunas 16, Okobo 15, Diallo 10.

Fenerbahçe: Calathes 14, Wilbekin 14, Biberovic 13, Guduric 10.