Anche l’Olympiacos vince Gara-5 in trasferta: battuto il Barcellona, ritorno alle Final Four

Fino ad oggi le squadre che avevano giocato una Gara-5 di EuroLega fuori casa avevano sempre perso, invece questa sera prima il Fenerbahçe e ora l’Olympiacos hanno riscritto la statistica. Anche i greci hanno vinto in trasferta, battendo 59-63 il Barcellona al termine di una gara ruvida, con basse percentuali al tiro e due solide difese.

Nel primo quarto l’Olympiacos ha segnato la miseria di 9 punti contro i 12 degli avversari, nel secondo i greci sono subito scivolati a -9 prima di rifarsi sotto in prossimità dell’intervallo. Un parziale di 6-0 firmato Peters-Milutinov li ha portati a -2 e al 20′ il punteggio era di 27-25. Al gioco da tre punti di Canaan per il -1 ha risposto il Barça con parziale di 7-0 che ha regalato ai catalani un vantaggio di 38-30. Ancora una volta però è arrivata la reazione del Pireo, fino al pareggio di Papanikolaou con una tripla a poco più di un minuto dal termine della frazione: al 30′ era 40-40. Hernangomez e Laprovittola hanno tenuto a galla il Barcellona nei primi minuti dell’ultima frazione, fino al vantaggio ospite al termine di un parziale di 7-0 per il 47-49 di McKissic. Abrines ha pareggiato subito, ma altri 5 punti di McKissic e una tripla di Papanikolaou hanno indirizzato il match, mandando l’Olympiacos sul +7, massimo vantaggio ellenico. Nonostante i tentativi ancora di Abrines, i tiri liberi di Canaan e Papanikolaou nel finale hanno messo in ghiaccio il risultato.

Per l’Olympiacos sono le terze Final Four di fila: finora nessun successo negli scorsi 2 anni, la squadra di Bartzokas proverà a “vendicare” la sconfitta di un anno fa in finale contro il Real Madrid. I greci affronteranno proprio i Blancos in semifinale, alla ricerca della prima EuroLega dal 2013.

Barcellona: Laprovittola 17, Abrines 13, Hernangomez 9.

Olympiacos: McKissic 12, Papanikolaou 11, Milutinov 10.