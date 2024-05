Nikola Jokic lo ha fatto di nuovo: TERZO MVP

Nikola Jokic ha portato a casa il terzo premio di MVP della sua carriera, tutti nelle ultime 4 stagioni. Il serbo è stato premiato come miglior giocatore della stagione regolare precedendo Luka Doncic e Shai Gilgeous-Alexander, gli altri due finalisti, ed entrando in una cerchia ristrettissima. Erano finora infatti solo 8 i giocatori capaci di vincere 3 o più MVP nella storia NBA: il recordman è Kareem Abdul-Jabbar con 6, seguito dai 5 di Michael Jordan e Bill Russell. A quota 4 ci sono LeBron James e Wilt Chamberlain, mentre a 3 troviamo Moses Malone, Larry Bird, Magic Johnson e ora appunto The Joker.

Jokic in questa stagione ha portato i Denver Nuggets al secondo posto ad Ovest con un record di 57-25 (al pari dei Thunder primi). Il serbo ha mantenuto 26.4 punti, 12.4 rimbalzi e 9.0 assist di media, tirando col 58% dal campo e il 36% da dietro l’arco. Un’altra stagione dominante.

Nelle votazioni Nikola Jokic ha totalizzato 926 punti, surclassando la concorrenza. Doncic, con 640, è arrivato secondo, mentre SGA ha chiuso terzo con 566 punti. Dei 99 voti disponibili, ben 79 hanno messo il serbo al primo posto. Qui tutti i risultati.