Arturs Zagars trova finalmente squadra dopo il Mondiale stellare con la Lettonia

Arturs Zagars è stata, a livello di giocatori, la più grande sorpresa del Mondiale 2023. Il playmaker della Lettonia ha raggiunto il quinto posto in classifica ed è stato incluso nel secondo miglior quintetto della manifestazione, grazie a medie di 12.4 punti e 7.4 assist. Nella finale per il quinto posto dominata contro la Lituania, Zagars ha chiuso con un record di 17 assist. In tutto questo il classe 2000 è ancora free agent.

Qualche anno fa sembrava essere uno degli astri nascenti del basket europeo, ne avevamo anche parlato approfonditamente, ma si è poi perso per strada. Lo scorso anno ha giocato in Lituania, al Nevezis, segnando 15.4 punti di media. Ovviamente il grande Mondiale disputato ha attirato le sirene delle big europee e Arturs Zagars ha trovato nelle scorse ore un accordo con il Fenerbahçe. La point guard lettone non giocherà però in EuroLega nella prossima stagione: verrà subito girato in prestito ai BC Wolves, sempre nel campionato lituano. Con i Wolves giocherà l’EuroCup, se quanto di buono ha fatto vedere al Mondiale verrà confermato, è probabile che il Fener lo richiamerà alla base molto presto.

Attualmente nella propria cabina di regia il club turco conta Scottie Wilbekin, Nick Calathes, Yam Madar e Raul Neto (che però starà fuori a lungo causa infortunio subito ai Mondiali).

Foto: FIBA