Charles Barkley è convinto che Curry non avrebbe avuto la stessa carriera nell’NBA dei suoi tempi…

Charles Barkley sembra pensare che la stella dei Golden State Warriors, Steph Curry, non sarebbe stato lo stesso grande giocatore se avesse giocato negli anni ’80 e nei primi anni ’90. Barkley ha citato in particolare i Bad Boy dei Detroit Pistons e il loro gioco fisico quando ha parlato di questa ipotesi di Stephen Curry.

In un’apparizione al “The Bill Simmons Podcast”, Barkley ha elogiato Michael Jordan per essere sopravvissuto al gioco fisico – e a volte sporco – dei Pistons di fine anni ’80. Charles Barkley ha poi riflettuto su come Curry e gli Warriors potrebbero cavarsela se venissero trasportati all’epoca dell’NBA di Barkley.

“Devi ammettere che oggi è molto più facile giocare a basket perché non puoi colpire nessuno. Per quanto io ami Steph Curry, e amo Steph Curry, ti immagini se i Bad Boys lo picchiassero a sangue? Ve lo immaginate? Per quanto io ami Steph Curry, se pensi che potrebbe sopportare quei colpi che John Salley, Dennis Rodman, Bill Laimbeer, quei body check che facevano a Michael e Scottie e a me e a gente del genere, pensi davvero che Steph Curry non si romperebbe?”.

