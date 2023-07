CHE INGIUSTIZIA PER L’ITALBASKET U18! Flopping senza senso che ci ha condannati alla sconfitta contro la Spagna

Ieri i nostri ragazzi dell’Italbasket U18 hanno giocato contro la Spagna il terzo match del girone e hanno perso di misura, dopo aver perso di misura anche contro la Grecia un paio di giorni prima.

Purtroppo però non possiamo non parlare di questo assurdo flopping fischiato contro Leonardo Marangon a 43 secondi dal termine. Oggettivamente quello non è mai flopping perché c’è stata una spinta, seppur lieve, sul ragazzo italiano, che ha perso l’equilibrio e ha indietreggiato (senza cadere, quindi senza floppare). Non ha nemmeno provato ad accentuare il contatto.

Un fallo tecnico del genere per flopping, in un momento della partita così e con una dinamica così…

Mah, non sono convinto. pic.twitter.com/ixNQAWtF3b — Mario Castelli (@mariocastelli) July 24, 2023

Conrad Martinez, l’incaricato di tirare il libero per fallo tecnico, è rimasto freddo dalla lunetta e ha ridato un possesso pieno di vantaggio ai suoi. Diciamo però che in quel momento della gara, quel tiro sbagliato, avrebbe potuto cambiare l’inerzia e portarla in favore dei nostri ragazzi che erano in gas (erano rientrati a contatto dopo essere andati sotto di 9 a fine terzo quarto).

Purtroppo poi un paio di triple sbagliate ci hanno condannato alla sconfitta però un tecnico per flopping (tra l’altro fischio arrivato dopo che lo spagnolo aveva sbagliato la conclusione…) in quel momento non è un errore banale e poco influente ai fini del risultato.

I nostri ragazzi dell’Italbasket U18 hanno comunque passato il turno e giocheranno gli Ottavi di Finale contro la Slovenia domani alle 20.30 sempre a Nis, in Serbia.

Immagine in evidenza FIBA Basketball