LeBron “correrebbe come Forrest Gump” in Arabia Saudita se ricevesse l’offerta fatta a Mbappé

Proprio come Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard, anche la stella dei Los Angeles Lakers, LeBron James, non poteva credere all’offerta che l’attaccante del Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, ha ricevuto dal club saudita dell’Al Hilal.

Per chi se lo fosse perso, visto che il PSG era interessato a vendere Mbappé invece di lasciarlo partire gratis la prossima estate, l’Al Hilal della Saudi Pro League ha presentato un’offerta da 1,1 miliardi di dollari per acquistare l’attaccante francese. L’offerta comprende un’enorme tassa di trasferimento di 332 milioni di dollari per il PSG e uno stipendio di un anno di 776 milioni di dollari per Mbappé.

Naturalmente la notizia ha mandato in fibrillazione l’intero mondo dello sport. Dopo tutto, se Mbappe accetterà l’offerta, deterrà il record del trasferimento e dello stipendio più alto di sempre. Nemmeno James ha mai raggiunto questo livello, nonostante sia stato per anni il miglior giocatore dell’NBA.

Alla vista dell’offerta da capogiro, lo stesso James non ha potuto fare a meno di scherzare dicendo che correrebbe come Forrest Gump se un club saudita dovesse chiamare Rich Paul e Mav Carter per offrirgli un accordo simile di un anno.

Me headed to Saudi when they call @RichPaul4 & @mavcarter for that 1 year deal! ✌🏾🤷🏾‍♂️😁 pic.twitter.com/IX0VSMZYNb — LeBron James (@KingJames) July 25, 2023

Per una simile somma di denaro, non possiamo biasimare LeBron James per non aver esitato ad accettare la proposta fatta Mbappé. Potrebbe comunque contribuire a costruire una ricchezza generazionale, e quindi è difficile per chiunque rifiutare un’offerta del genere.