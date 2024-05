EA7 Milano, quale futuro per Shavon Shields?

L’Olimpia EA7 Milano si è un po’ complicata la vita con la sconfitta in gara-1 all’Unipol Forum di Assago contro Trento e ora deve capire quale sarà il futuro di Shavon Shields.

I meneghini vogliono chiudere questa stagione sottotono almeno con lo Scudetto numero 31 della propria storia ma non sarà semplicissimo con Virtus Segafredo Bologna e Germani Brescia. Ora bisogna vincerne 2 a Trento per non giocarsi la “bella” al Forum in gara-5, azione che Milano può fare ma sappiamo che la Dolomiti Energia venderà carissima la pelle.

La situazione di Shavon Shields per la stagione 2024-2025 è una di quelle più delicate in casa EA7 Milano. L’americano con passaporto danese ha contratto ma si sa che ha destato qualche malumore, soprattutto economico dopo la firma di Nikola Mirotic a estate 2023 inoltrata.

Dalla Spagna scrivono che ci potrebbe essere un interesse da parte del Barcelona, visto il suo passaporto comunitario. Non saremmo stupiti se quest’estate chiedesse la cessione ma sarebbe un durissimo colpo per le Scarpette Rosse perché l’ex Trento e Baskonia è un punto cardine della formazione di Ettore Messina e rimpiazzarlo non sarebbe per nulla semplice. Vediamo cosa accadrà dopo i playoff...

