Il mercato dell’EA7 Milano continua, sia quello in entrata sia quello in uscita, con Paul Biligha che potrebbe trasferirsi a Varese dall’ex compagno di squadra, Luis Scola, secondo La Prealpina.

Il centro italiano, che però non è stato sorprendentemente convocato da Gianmarco Pozzecco per il raduno di Folgaria e quindi anche per il Mondiale asiatico, potrebbe lasciare le Scarpette Rosse, avendo loro messo sotto contratto il più giovane Guglielmo Caruso (lui sì che è a Folgaria con l’Italbasket).

Scola offre a Biligha la possibilità di giocare da titolare e la vetrina della FIBA Champions League (se passeranno il turno) e per questo il centro ex Cremona sta pensando di lasciare l’Olimpia EA7 Milano in questo mercato. A Ettore Messina un addio di Biligha sposterebbe fino a un certo punto. Certo, avere un lungo della sua esperienza permetterebbe loro di allenarsi in un determinato modo ma diciamo che possono “sopravvivere” lo stesso, avendo appunto Caruso come nuova aggiunta nelle rotazioni meneghine.

In questo momento le parti sono abbastanza vicine, bisogna capire se davvero Biligha si convincerà a lasciare l’EA7 Milano e la sua confort zone in questo mercato per rimettersi in gioco in una realtà un po’ più piccola ma in grande espansione come Varese, che ha deciso di puntare su un tecnico giovanissimo ma che ha già vinto 2 campionati australiani, ovvero Chase Buford.