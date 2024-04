Che succede agli occhi di Joel Embiid?

Nelle ultime ore prima di Gara-2 al Madison Square Garden, Joel Embiid era in dubbio per l’infortunio al ginocchio subito in Gara-1. Il centro dei Philadelphia 76ers aveva posterizzato un avversario ricadendo però male sul ginocchio già malconcio, rimanendo a terra quasi in lacrime e abbandonando poi il parquet. Alla fine fortunatamente Embiid era rientrato nel terzo quarto, ma vista la sua storia di infortuni ci si poteva aspettare parecchia cautela da parte dei 76ers.

Come detto, alla fine Embiid ha giocato e ha prodotto 34 punti, 10 rimbalzi e 6 assist, tirando 12/29 dal campo.

Ma il ginocchio non è comunque sembrato affatto al 100%. Su X, un utente ha fatto notare come Joel Embiid facesse fatica a correre.

Da qualche giorno però il ginocchio non è l’unica parte del corpo di Embiid che preoccupa: ci sono anche gli occhi. Negli ultimi giorni il giocatore è stato visto indossare spesso occhiali da sole, anche in occasioni che solitamente non lo richiederebbero. Passi il suo arrivo al MSG per Gara-2, in quel caso gli occhiali da sole potrebbero essere stati solo parte dell’outfit pre-partita. Ma Embiid li ha indossati anche allo shootaround del giorno precedente e in spogliatoio ieri sera, dopo la sconfitta in Gara-2.

Embiid looks so gutted pic.twitter.com/AulfpmseTl

Addirittura, come scritto da AllPhly, Embiid ha indossato un paio di occhiali da sole anche in doccia.

Insomma è chiaro che il giocatore abbia qualche problema alla vista, probabilmente un forte fastidio in ambienti luminosi, e questo sicuramente lo sta condizionando anche in campo. Secondo ESPN, sarebbero i postumi di un colpo subito all’occhio durante Gara-1.

