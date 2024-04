Knicks-Sixers, è POLEMICA per l’arbitraggio al termine di Gara-2

Ieri notte i Philadelphia 76ers hanno buttato una vera e propria occasione d’oro per pareggiare la serie in casa dei New York Knicks. A +5 con soli 28 secondi sul cronometro, hanno prima subito una tripla di Jalen Brunson e poi hanno perso palla sulla rimessa e concesso un rimbalzo offensivo che ha portato alla tripla del +1 di Donte DiVincenzo. Alla fine sono quindi stati i Knicks a vincere 104-101 e portarsi 2-0 nella serie. Una serie che, secondo Joel Embiid, doveva essere 2-0 ma per Philadelphia. Il centro dei Sixers ha dichiarato anche che sarà la sua squadra a passare il turno, perché ha dimostrato di essere “la squadra migliore” nelle prime due gare.

Immediatamente dopo la sirena finale è però scoppiata una polemica per quanto riguarda l’arbitraggio. Come riportato da Tim Bonpetmps, i Sixers invieranno una lamentela ufficiale alla NBA per come sono state arbitrate le due partite in casa dei Knicks.

The 76ers plan to file a grievance with the NBA over the officiating across the first two games of this series, a team spokesperson told ESPN. — Tim Bontemps (@TimBontemps) April 23, 2024

In particolare, la discussione riguarda soprattutto la rimessa controversa culminata nella palla recuperata che ha portato alla tripla decisiva di DiVincenzo. Prima che la palla venisse rimessa in gioco da Philadelphia infatti non solo si vede Brunson trattenere Maxey per la maglia, ma sullo sfondo coach Nick Nurse stava (timidamente) chiamando timeout, venendo però ignorato.

Clear shot of Nurse actually calling timeout and Maxey getting fouled: pic.twitter.com/cE0NyWsYKO — | myke | 🦅 (@PhillyTruthr) April 23, 2024

Ovviamente la lamentela dei Sixers contro i Knicks non sortirà effetti sulle due partite già disputate, l’obiettivo di Philadelphia è di mettere un po’ di pressione agli arbitri sperando in una maggiore attenzione nelle due gare che si disputeranno nei prossimi giorni al Wells Fargo Center.

Si tratta però della seconda partita della notte con forti lamentele arbitrali, visto che anche LeBron James e i Lakers hanno protestato per com’è stata condotta la gara contro Denver.