CAOS A ISTANBUL! Vince il Monaco, ma dopo la sirena si sfiora la rissa tra giocatori e tifosi del Fenerbahçe

Alta tensione al termine di Gara-4 tra Fenerbahçe e AS Monaco, partita vinta dai francesi 62-65 che ha permesso loro di pareggiare la serie sul 2-2. Dopo il successo alla Ülker Sports Arena però alcuni giocatori del Monaco, Diallo e Okobo in particolare, hanno detto qualcosa ad un gruppetto di tifosi turchi seduti in prima fila.

Da qui è scoppiato un parapiglia, con Mike James che si è gettato verso i tifosi che avevano nel frattempo invaso il campo. L’americano è stato trascinato via da alcuni membri dello staff mentre altri compagni si scambiavano spintoni con i tifosi del Fenerbahçe. Alla fine il peggio è stato evitato e gli atleti sono stati portati quasi di peso verso il tunnel degli spogliatoi, mentre il resto del palazzetto lanciava oggetti verso di loro.

Fenerbahçe Beko – Monaco maç sonunda olay çıktı 👀

Fenerbahçe geçen sezon Sevilla maçında yaşadığını bugün Monaco maç sonunda yaşadı

Seri Monaco'ya gidiyor.

Seri artık tam bir Rus Ruleti kim günündeyse o kazanır Çarşamba günüpic.twitter.com/92ErT4XYHp https://t.co/Jb6Xq1KhLE — Göktuğ Özal (@goktug_ozal) May 3, 2024

Tra i tifosi turchi coinvolti in questo episodio c’è stato anche Kerim Rahmi, giovane figlio del presidente del Fenerbahçe, Ali Koç. Il ragazzo, anche durante la partita, ha spesso inveito contro i giocatori del Monaco, ripreso da diverse persone.