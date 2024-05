I Los Angeles Lakers hanno esonerato coach Darvin Ham

Che Darvin Ham potesse avere le ore contate sulla panchina dei Los Angeles Lakers lo si poteva sospettare, un po’ perché non sembrava più tollerato da LeBron James (suo figlio pochi giorni fa ha condiviso un meme su TikTok contro l’allenatore) e un po’ perché erano già iniziati a circolare i nomi dei possibili sostituti, Tyronn Lue e JJ Redick in primis. Poco fa è arrivata anche la notizia ufficiale: i Lakers hanno esonerato Ham dopo 2 stagioni sulla panchina di LA.

BREAKING: The Los Angeles Lakers dismissed coach Darvin Ham, sources tell ESPN. In two seasons, Ham was 90-74 with a Western Conference Finals berth, two Play-In victories and an In-Season title. Lakers lost in five games to Denver in opening-round. pic.twitter.com/33ck0Hgyu4

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 3, 2024