I fratelli Jokic fanno A BOTTE in tribuna: la NBA apre un’indagine

Nikola Jokic, anche quest’anno, sta dominando la serie contro i Los Angeles Lakers che vede i Denver Nuggets al momento avanti 2-0. In Gara-2, decisa alla fine da un buzzer beater di Jamal Murray, il centro serbo ha chiuso con 27 punti, 20 rimbalzi e 10 assist in 41′. A far parlare della famiglia Jokic nelle ultime ore non è stato Nikola, bensì i suoi due fratelli maggiori, Strahinja e Nemanja, già famosissimi nel mondo NBA per vari episodi, alcuni goliardici, altri no.

Nel 2021 ad esempio avevano minacciato via social i fratelli Morris dopo che Jokic aveva colpito Markieff alla schiena. Nelle ore immediatamente successive a Gara-2 è circolato sui social un video di Strahinja e Nemanja Jokic che invece scatenano una rissa sulle tribune della Ball Arena. Quello che sembrerebbe Strahinja è anche ripreso mentre sferra un pugno al volto ad un altro tifoso. Nella clip, oltre ai due fratelli, si vede anche la moglie di Jokic, Natalija, vicino a loro mentre discutono animatamente con altri tifosi. Non è chiaro al momento da cosa sia scaturito questo condannabile episodio.

Nikola Jokic's older brother Strahinja threw a punch at a fan following the Nuggets' 20-point comeback win vs. the Lakers 👀 (via cgallegos67/TT)pic.twitter.com/gjYzt7c1kE — ClutchPoints (@ClutchPoints) April 23, 2024

Come scritto da TMZ, la NBA ha aperto un’indagine sull’accaduto e non sono escluse delle punizioni per i fratelli Jokic, come ad esempio il divieto di assistere ad altre partite.