CHE VERGOGNA! I tifosi della Stella Rossa Belgrado hanno tirato accendini e bottiglie di vetro contro Lessort

Un accendino e alcune bottiglie di vetro sono state scagliate contro il centro del Panathinaikos Atene, Mathias Lessort, mentre il giocatore stava camminando verso l’area designata per le interviste flash nell’intervallo, durante la partita della sua squadra contro la Stella Rossa a Belgrado.

Lessort era il giocatore scelto dall’EuroLeague per rappresentare il Panathinaikos nell’intervista di metà partita, poiché aveva il PIR più alto tra i suoi compagni di squadra. Era visibilmente teso quando il giornalista gli ha posto una domanda sul primo tempo, rimanendo in silenzio e non rispondendo mentre fissava per un attimo i tifosi serbi.

L’addetto stampa del Panathinaikos ha detto a Lessort di andarsene se voleva, visto quello che era appena successo. Il giornalista ha chiesto ancora una volta al giocatore francese cosa deve fare di meglio il Panathinaikos nel secondo tempo, dopo essere stato in svantaggio per 46-38 all’intervallo.

“Dobbiamo giocare più forte ed essere all’altezza della loro intensità. Dobbiamo essere pronti”, ha detto Lessort prima di andare negli spogliatoi.

💢🚨 Mathias Lessort had items thrown at him by Crvena Zvezda fans pic.twitter.com/b1BenLubRn — Eurohoops (@Eurohoopsnet) November 1, 2024

Il Panathinaikos alla fine ha prevalso, conquistando la vittoria negli ultimi istanti, e il centro francese ha concluso la partita sfiorando la doppia-doppia con 9 punti e 9 rimbalzi, ottenendo un PIR di 18 punti.

“È stata una partita dura, un ambiente difficile… Proprio come ci aspettavamo, ma siamo rimasti calmi, abbiamo giocato come una squadra e abbiamo giocato duro. Alla fine abbiamo vinto”, ha dichiarato Lessort a Meridian Sport dopo il match contro la Stella Rossa Belgrado.