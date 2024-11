Grande spavento alla Zalgirio Arena: uomo rianimato dopo 20 minuti senza conoscenza

La Zalgirio Arena ieri sera non è stata teatro solo della sesta vittoria dello Zalgiris Kaunas in EuroLega, che è valsa ai lituani il primo posto in solitaria, ma anche del miracoloso salvataggio di un uomo che si è sentito male sugli spalti. Come ricostruito da LRT, durante l’intervallo un tifoso è stato vittima di un malore che gli ha fatto perdere a lungo conoscenza. Gli addetti della Zalgirio Arena e del personale medico presente hanno coperto l’area con un telo nero, sotto il quale sono continuati i tentativi di rianimazione.

L’uomo alla fine ha ripreso conoscenza dopo addirittura 20 minuti e le sue condizioni sono state definite stabili dal personale medico. Un grossissimo spavento per tutti i presenti, visto il periodo prolungato durante il quale era stato vicinissimo alla morte.

“Se una persona collassa davanti a voi, dovete subito agire: ogni minuto la speranza di sopravvivenza si abbassa del 10%” ha dichiarato Giedrė Žutautė, istruttore di primo soccorso, in TV al termine del match parlando dell’episodio.